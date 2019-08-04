04:53 (мск), источник: Коммерсантъ
«Тянуть некуда — у нас люди гибнут»
Владимир Зеленский рассказал «Ъ», когда может состояться саммит в нормандском формате.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится уже этой осенью. Об этом господин Зеленский заявил корреспонденту «Ъ» во время своей поездки в Трускавец, где проходит «Школа депутата» для избранных в Верховную раду парламентариев от пропрезидентской партии «Слуга народа».
По словам Владимира Зеленского, во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в нормандском формате. «Мы же двигаемся с ними в переговорном процессе в нормандском формате. Поэтому в нашем телефонном режиме мы сказали: давайте двигаться, потому что была большая очень пауза», — сообщил украинский президент.
На вопрос, когда может состояться саммит в нормандском формате, он ответил:
«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел (провести саммит.— “Ъ”) в сентябре. Я — за начало сентября».
Владимир Зеленский, напомним, впервые пообщался с Владимиром Путиным 11 июля. Два президента поговорили по телефону. 12 июля в Париже прошла первая после долгой паузы встреча советников лидеров нормандского формата. Россию и Украину на ней представляли Владислав Сурков и Вадим Пристайко. После этого трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на востоке Украины, которое начало действовать с 21 июля.
Позиция России до сих пор состояла в том, что, прежде чем организовывать новый саммит, нужно выполнить прежние договоренности лидеров четверки.
Среди них — разведение сил и средств в трех населенных пунктах: Петровском, Золотом и Станица Луганская, а также имплементация «формулы Штайнмайера» (ее автор —
В беседе с «Ъ» господин Зеленский прокомментировал последние решения российских властей, касающиеся упрощения предоставления гражданства РФ жителям Украины: «Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать паспорта российские? Вы представляете: я или
«Я понимаю, что эта традиция давно пошла: и в Крыму раздавались, и в Закарпатье — это известный факт — раздавались
В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. 18 июля российский президент распространил действие этого указа на жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральных украинских властей. Воспользоваться упрощенной процедурой могут граждане Украины, которые находятся на территории России. 2 августа господин Путин подписал закон, упрощающий для украинцев получение разрешений на временное пребывание и вида на жительство.
Владимир Соловьев, Трускавец.