Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — выразил убеждение министр.
В тоже время Климкин отметил, что главной ценностью Украины являются люди.
«Самая большая ценность, которая есть в Украине — это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние», — заявил дипломат.
В апреле прошлого года Климкин заявил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.
Первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская, в свою очередь, отметила, что число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики.
Согласно данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов граждан. В последние годы эти показатели стремительно растут. По статистике, около 20 процентов населения ежегодно уезжает на заработки.
Как утверждает Евростат, большинство украинцев выбирает польский рынок труда. При этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего. По словам украинских трудовых мигрантов, заграничные зарплаты кажутся «космическими», однако в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами.
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