13:45 (мск), источник: Коммерсантъ
КСИР задержал иностранный танкер с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе.
Как сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя КСИР, танкер перевозил контрабандное топливо в «некоторые арабские страны».
«Он перевозил 700 тыс. л топлива. На борту танкера находились и были задержаны семь моряков разных национальностей», — приводит агентство сообщение командующего КСИР Рамзана Зирахи.
Напомним, 19 июля КСИР задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.
После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.