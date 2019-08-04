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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

КСИР задержал иностранный танкер с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя КСИР, танкер перевозил контрабандное топливо в «некоторые арабские страны».

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«Он перевозил 700 тыс. л топлива. На борту танкера находились и были задержаны семь моряков разных национальностей», — приводит агентство сообщение командующего КСИР Рамзана Зирахи.

Напомним, 19 июля КСИР задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

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