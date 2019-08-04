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21:41 (мск), источник: РИА Новости

МИД обратится к США и Германии по поводу их вмешательства в дела России

ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Как до субботних хождений посольство США активнейшем образом было вовлечено во всю эту деятельность как в закрытом формате, об этом мы скажем им отдельно, так и в открытом, об этом я могу сказать сейчас», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она напомнила, что американское посольство в соцсетях опубликовало подробный маршрут субботнего митинга, расписав его буквально поминутно с призывом в конце избегать шествия.

«Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию», — заявила официальный представитель МИД.

Захарова также отметила, что после этого американское посольство начало активно комментировать итоги несанкционированной акции.

Как напомнила представитель Министерства иностранных дел, с комментариями по поводу российских митингов выступил и Париж, «который на протяжении нескольких месяцев опробовал на своих гражданах все виды карательного инструментария для подавления митингов».

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть паритет», — подчеркнула она.

Между тем вовлечены оказались не только дипломатические ведомства, но и СМИ.

«Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда “Дойче велле” на русском языке публикует призыв: “Москвичи, выходите”, “Москва, выходи”. Вот именно так, антижурналистски они как бы освещают то, что происходит у нас в стране. <…> К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны — тем более речь идет о канале, который имеет государственное финансирование — наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять», — резюмировала Захарова.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы из-за того, что в их подписных листах значились умершие и несуществующие граждане. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках.

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