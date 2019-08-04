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4 августа, источник: РИА Новости

В Росгвардии прокомментировали призывы угрожать детям сотрудников ведомства

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Росгвардии считают провокацией призывы в интернете вычислять личности сотрудников правоохранительных органов и угрожать членам их семей, возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении автора призыва «станет уроком» для остальных, заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее пользователь Twitter Макс Стеклов призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей.

«Наши сотрудники и военнослужащие — люди далеко не робкого десятка, многие участвовали в проведении специальных операций в отношении членов организованных преступных группировок, террористов и сейчас делают все возможное, чтобы защитить граждан от опасности. Поэтому вдвойне удивительно, что в интернете, прикрываясь ником, гражданин России призывал “вычислять” сотрудников и угрожать членам семей и детям. По сути, он вел себя как провокатор», — заявил Грибакин.

Кроме этого, уголовное дело станет уроком для тех людей, кто не понимает где проходит грань между «шуткой» и реальными угрозами, считает официальный представитель Росгвардии.

«Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех “шутников” и провокаторов, которые не понимают где проходит грань между шуткой и реальными угрозами. Кроме этого, многие считают, что слова в социальных сетях и тем более реальные угрозы от того, что они высказаны в интернете, теряют свою силу в реальности, но это не так», — рассказал Грибакин.

Также он напомнил, что в Росгвардии «с особенным вниманием» относятся к угрозам сотрудникам, поступающим по всем каналам информации.

«Подчеркну, что в Росгвардии, как и в других правоохранительных органах, всегда с особенным вниманием относятся к подобным угрозам, это связанно с самой спецификой работы деятельности — борьбой с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Мы всегда внимательно изучаем публикации в интернете, связанные с деятельностью Росгвардии и в том числе с подобными угрозами, и принимаем соответствующие меры реагирования», — заключил Грибакин.

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В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали на выборы из-за наличия в подписных листах имен умерших и несуществующих людей. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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