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06:17 (мск), источник: Известия

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

США обеспокоены планами Турции начать военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат. Вашингтон считает подобные действия неприемлемыми, заявила ТАСС в воскресенье, 4 августа, глава пресс-службы американского госдепартамента Морган Ортэгус.

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По ее словам, такие односторонние действия Анкары вызывают глубокую обеспокоенность, учитывая, что в том районе могут находиться американские военные, которые вместе с сирийскими союзниками продолжают операции против остатков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», — сказала Ортэгус.

Она добавила, что Вашингтон продолжает вести с Анкарой интенсивные дискуссии о зоне безопасности, и считает такой диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны.

«Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», — резюмировала руководитель пресс-службы госдепа.
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Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года. 20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

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