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08:43 (мск), источник: РИА Новости

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.

«Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо», — подчеркнул Суга.

Ранее глава МИД Сергей Лавров в ответ на озабоченность Японии из-за военной активности России на Южных Курилах заявлял, что вооруженные силы действуют на своей территории.

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.

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