08:43 (мск), источник: РИА Новости
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам выразила протест России
По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в ответ на озабоченность Японии
Курильский вопрос
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.