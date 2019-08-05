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10:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдума может принять закон об учете мнения граждан России

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на принятии Госдумой закона «Об учете мнения граждан РФ при решении общественно важных вопросов», передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Источник: РИА "Новости"

В законе должны быть, без отсылок к другим актам и без делегирования полномочий регионам и муниципалитетам, максимально конкретно сформулированные вопросы, подлежащие общественному обсуждению, и определить параметры такого обсуждения.

Кроме того, по мнению парламентария, необходимо также предусмотреть меры административного и уголовного наказания за воспрепятствование учету мнения граждан.

«Это одна из задач нашей фракции на осеннюю сессию. Без такого закона мы раз за разом будем сталкиваться с безразличием чиновников к мнению населения и последствиями такого отношения», — заключил Миронов.

Действующее законодательство, помимо самых общих положений, не регулирует процедуры учета мнения граждан органами власти, это создает условия для возникновения конфликтных ситуаций, указал депутат.

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