Госдума может принять закон об учете мнения граждан России

В законе должны быть, без отсылок к другим актам и без делегирования полномочий регионам и муниципалитетам, максимально конкретно сформулированные вопросы, подлежащие общественному обсуждению, и определить параметры такого обсуждения.
Кроме того, по мнению парламентария, необходимо также предусмотреть меры административного и уголовного наказания за воспрепятствование учету мнения граждан.
«Это одна из задач нашей фракции на осеннюю сессию. Без такого закона мы раз за разом будем сталкиваться с безразличием чиновников к мнению населения и последствиями такого отношения», — заключил Миронов.
Действующее законодательство, помимо самых общих положений, не регулирует процедуры учета мнения граждан органами власти, это создает условия для возникновения конфликтных ситуаций, указал депутат.