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16:20 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.

Источник: AP 2019

«По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении главы государства, которое распространила пресс-служба Кремля. «Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения», — подчеркнул Путин.

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«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями — серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что «ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне». «Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия», — отметил российский лидер.

Президент пообещал, что Россия приступит к разработке ракет средней и меньшей дальности, если будет уверена, что Штаты начали производство таких вооружений. Российский лидер поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки России «внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности».

При этом Путин также заявил о готовности Москвы возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном. «Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности, — говорится в заявлении главы государства. — Мы к этому готовы».

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