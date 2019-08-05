Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тур в один конецПочему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Фоторепортажи
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
18Новая волна паводков в Иркутской области
23:28 (мск), источник: РИА Новости

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В частности, ведомствам предстоит выяснить, почему не были предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 20 регионах. Медведев порекомендовал их главам ускорить предоставление участков и отчитаться 22 августа. От Минтруда премьер-министр до 10 августа ждет анализ причин невыполнения в срок проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Дагестане и Ингушетии, а также низких показателей в Санкт-Петербурге и девяти других регионах в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Медведев поручил региональным властям подготовить отчет о проделанной работе до 20 августа.

Министерство просвещения глава правительства попросил проанализировать низкие темпы строительства детсадов в 13 регионах, где уровень готовности объектов в рамках нацпроекта «Демография» не превышает 13%. От местных же властей Медведев ждет ускорения темпов строительства и сдачи в эксплуатацию дошкольных учреждений.

Премьер-министр также потребовал от регионов устранить отставание по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Медведев также призвал губернаторов привлечь к ответственности виновных в срыве выполнения нацпроектов.

Читайте также
Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
 Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное
Умер автор песни «Снег кружится»
Против Порошенко возбуждено уголовное дело за подделку паспортов
Футболист сборной Голландии перешел в «Спартак»
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
В Канаде женщина сняла на видео нападение медведя
Здоровье
Названа главная опасность алкоголя для мозга Это выяснили австралийские ученые.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
В России появился новый кроссовер: 2 литра за миллион рублей Марка Chery раскрыла цены и комплектации на обновленный кроссовер Tiggo 4, а также объявила о старте продаж
Кино
Внук Андрея Миронова стал ведущим на фестивале В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
52-летняя Николь Кидман беременна 276
Игра "Не узнаю вас в гриме"))) 248
Эмоциональные дети. Как?? 157
Взрослые дети на свадьбе родителей 142
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь