23:28 (мск), источник: РИА Новости
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта «Развитие системы оказания первичной
В частности, ведомствам предстоит выяснить, почему не были предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерских,
Министерство просвещения глава правительства попросил проанализировать низкие темпы строительства детсадов в 13 регионах, где уровень готовности объектов в рамках нацпроекта «Демография» не превышает 13%. От местных же властей Медведев ждет ускорения темпов строительства и сдачи в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Медведев также призвал губернаторов привлечь к ответственности виновных в срыве выполнения нацпроектов.