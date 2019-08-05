Против Порошенко возбуждено уголовное дело за подделку паспортов

23:21 (мск), источник: Аргументы и факты
В Государственном бюро расследований Украины возбуждено дело против
По словам Портнова, речь идет о поездке Порошенко на Мальдивы в прошлом году. Якобы для выезда за границу
Напомним, в 2018 году стало известно, что Порошенко провел зимние каникулы на Мальдивах.
По некоторым данным, это стоило бывшему главе государства 500 тысяч долларов. Тогда
Ранее директор Госбюро расследований страны Роман Труба заявлял, что ведомство расследует 11 уголовных дел против бывшего президента и ряда высокопоставленных чиновников. При этом Труба отметил, что Порошенко решил придерживаться «странной тактики информационной защиты»: он отрицает, что получает повестки, однако его адвокаты просят перенести допрос на несколько дней.