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23:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Против Порошенко возбуждено уголовное дело за подделку паспортов

Экс-президент Украины якобы использовал поддельные документы для выезда на Мальдивы в прошлом году.

Источник: AP 2019

В Государственном бюро расследований Украины возбуждено дело против экс-главы государства Петра Порошенко за подделку паспортов, пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Андрей Портнова, который во времена президентства Януковича занимал пост замглавы его администрации.

По словам Портнова, речь идет о поездке Порошенко на Мальдивы в прошлом году. Якобы для выезда за границу экс-президент использовал поддельный паспорт.

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Напомним, в 2018 году стало известно, что Порошенко провел зимние каникулы на Мальдивах.

Сообщалось, что экс-президент под именем Mr. Petro Incognito отправился на элитный курорт вместе с семьей.

По некоторым данным, это стоило бывшему главе государства 500 тысяч долларов. Тогда пресс-служба Порошенко заявила, что каникулы украинский лидер оплатил из собственного кармана.

Ранее директор Госбюро расследований страны Роман Труба заявлял, что ведомство расследует 11 уголовных дел против бывшего президента и ряда высокопоставленных чиновников. При этом Труба отметил, что Порошенко решил придерживаться «странной тактики информационной защиты»: он отрицает, что получает повестки, однако его адвокаты просят перенести допрос на несколько дней.

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