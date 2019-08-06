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00:36 (мск), источник: Известия

Украине придется выплатить 6,6 млрд долларов по долгам до конца года

До конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов по текущему курсу). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил минфин страны.

Источник: РИА "Новости"

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.

Отмечается, что для своевременного финансирования госдолга в соответствии со среднесрочной стратегией важным приоритетом является концессионное (льготное) финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и международных финансовых организаций (прежде всего — Всемирного банка).

29 мая сообщалось, что Украина в 2019 году потратит 40% бюджета на выплату госдолга. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин заявил тогда, что выплаты по валютному госдолгу страны в 2019—2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка.

Также в конце мая украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт и не отдавать долги.

В Нацбанке в свою очередь отметили, что Украина лишится международных партнеров, если объявит дефолт. Это усугубит и без того тяжелое экономическое положение государства, заявила глава банка Екатерина Рожкова.

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