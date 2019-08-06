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02:15 (мск), источник: Известия

Столтенберг назвал причины расширения НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР.

Источник: AP 2019

По его словам, чтобы Североатлантический альянс смог продолжить существование, ему нужно было расширить пределы своей традиционной зоны ответственности.

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Столтенберг отметил, что после прекращения действия Организации Варшавского договора, являвшегося «своего рода противоположностью НАТО», распада СССР и падения Берлинской стены многие усомнились в необходимости НАТО.

«НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе, чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее», — сказал он на выступлении перед студентами в Новой Зеландии.

При этом генсек заверил, что НАТО не стремится решить все мировые конфликты и не хочет в них вовлекаться, а основная задача альянса — защита от нападения.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был заключен в 1955 году между Советский Союзом, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, и Чехословакией. Целью являлось создание противовеса военному блоку НАТО, в который вступила Западная Германия.

В настоящее время Москва нередко указывает на расширение НАТО в сторону российских границ, приводящему к росту напряженности в регионе.

Ранее, 5 августа, Столтенберг назвал причину возвращения Крыма в состав РФ.

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