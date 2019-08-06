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08:46 (мск), источник: Daily Storm

Трамп заблокировал активы властей Венесуэлы в США

Под ограничения попало в том числе имущество нефтяной компании PDVSA.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым полностью заблокировал активы правительства Венесуэлы, находящиеся в американской юрисдикции. Таким образом, Каракас не может проводить какие-либо операции со своей собственностью на территории США. В Белом доме заявили, что так Вашингтон пытается помочь объявившему себя временным президентом Хуану Гуаидо, которому официальные власти «мешают занять свой пост».

«Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, или окажутся впоследствии в США, или находятся или окажутся в дальнейшем в собственности или под контролем любого лица из Соединенных Штатов, являются заблокированными», — говорится в документе, опубликованном американской администрацией.

Вашингтон отнес к активам венесуэльского правительства любую собственность, которая принадлежит как самим властям Каракаса, так и государственной нефтяной компании PDVSA, а также Центробанку страны.
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Помимо того, санкции затрагивают лиц, действующих от имени этих структур, или в их интересах. Указ также запрещает этим лицам въезд на территорию США.

Исключение делается лишь для чиновников американского федерального правительства, которые выполняют его официальные поручения на территории Венесуэлы. Кроме того, разрешаются «операции, связанные с предоставлением продовольствия, одежды и медицинских препаратов, которые должны использоваться для облегчения страданий населения».

Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января 2019-го и сопровождается серьезными проблемами в экономике, в частности — гиперинфляцией. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.

В начале года США уже вводили санкции против властей Венесуэлы, а также против государственной нефтяной компании PDVSA. Представители американских властей пояснили, что санкции предназначены для давления на Мадуро, — по их мнению, глава Венесуэлы «откачивает» средства PDVSA, чтобы финансировать свои действия и удерживаться у власти.

Егор Латышев

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