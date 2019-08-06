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09:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Новоизбранный депутат Рады предложил построить забор между Украиной и Донбассом

Украинский журналист и избранный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, построив стену на границе Украины и непризнанных республик. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна.ua».

Источник: Reuters

По мнению Дубинского, боевые действия в Донбассе необходимо закончить. Он подчеркнул, что для этого Украина должна принять «политическое решение»: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» постройкой стены на границе непризнанных республик.

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«Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать в Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить, как в Израиле. Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину», — заявил избранный депутат.

Дубинский добавил, что окончательно получить ответ на этот вопрос нужно через референдум. «Мы же считаем себя едиными с Донбассом и Крымом», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из его приоритетных задач на посту главы государства будет работа по прекращению конфликта в Донбассе. Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича. Киев утверждает, что за самопровозглашенными республиками Донбасса стоит Москва. Россия отрицает свое участие в конфликте.

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