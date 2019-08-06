Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов

«В рамках своей деятельности в качестве компетентной организации НКЦКИ будет бороться с использованием национальных доменов для осуществления компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Компетентные организации при Координационном центре доменов занимаются сбором и анализом информации об интернет-ресурсах, которые используются для распространения вредоносного ПО, фишинга, управления бот-сетями и других видов противоправной деятельности. В случае, если компетентная организация обнаруживает такой ресурс самостоятельно или на основании обращения конечного пользователя, она направляет аккредитованному в доменах .RU/. РФ регистратору запрос о снятии домена с делегирования. «Таким образом, прекращается использование доменного имени в противоправных целях», — отмечается в сообщении.
«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других компьютерных атак, которые производятся с использованием российских национальных доменов. Многолетний опыт и профессионализм НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным», — приводятся в сообщении слова директора Координационного центра доменов Андрея Воробьева.
Работу с компетентными организациями Координационный центр доменов ведет с 2012 года. В настоящее время действуют десять компетентных организаций, среди которых компании, общественные организации и государственные органы: Лига безопасного интернета, Group-IB, «Лаборатория Касперского», Банк России, RU-CERT, РОЦИТ, Роскомнадзор, BI.ZONE, «Доктор Веб», а теперь и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.