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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными. Об этом пишет издание Delfi.

Источник: AP 2019

В ведомстве отмечают, что на данный момент соответствующие консультации ведутся в Брюсселе. Литва рассчитывает, что Еврокомиссия утвердит необходимое решение, после чего все страны Евросоюза «на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта».

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При этом в ведомстве добавили, что, если договориться о консолидированной позиции ЕС не удастся, Литва примет решение о непризнании документов в одностороннем порядке. Аналогичное решение ранее вынесло правительство Эстонии.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя указами от 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что эта мера предпринимается в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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