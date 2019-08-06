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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган

АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Турция и Россия, поддерживая тесные отношения во многих областях, достигли большого прогресса в сирийском урегулировании и предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Источник: РИА Новости

«С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода “Турецкий поток”, по которому российский газ пойдет в Европу. Вместе с РФ мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили большую трагедию в Идлибе», — сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

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Он добавил, что процесс формирования конституционного комитета в Сирии близок к завершению.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.

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