17:40 (мск), источник: РИА Новости
Путин посетил новый корпус «Школа» в центре «Сириус»
СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новый корпус «Школа» на территории кампуса образовательного центра «Сириус».
Здание представляет собой стеклянную сферу с расположенным по центру
На мультимедийном экране Шмелева представила президенту презентацию о планах расширения центра. По ее словам, к декабрю 2020 года появится еще один корпус «Спорт», а к декабрю 2021 года — корпус «Искусство». Она уточнила, что в них появится 25-метровый бассейн и концертный зал.
В целом здание «Школы» включает в себя большой
Путин заглянул в кабинет физики, а также в химическую лабораторию, где во время его визита проходили лабораторные занятия. В кабинете физики преподаватель рассказал президенту, что занимается подготовкой старшей группы юниоров. «Это ребята, которым на конец года (учебного) не должно быть больше 15 лет, это главное условие Олимпиады», — пояснил он. Он отметил: «Ребята, собравшиеся в аудитории, будут соревноваться по физике, химии и биологии на предстоящей Олимпиаде в Катаре, а часть из них поедет на олимпиаду стран СНГ. Каждый из детей должен в трех предметах ориентироваться».
Преподаватель посетовал, что в этой возрастной категории достаточно сложно собрать команду, «поскольку мы набираем с заключительного этапа (подготовки), и многие дети уже “старые”, им 16 лет, не годятся». По словам учителя, в его нынешней группе собрались дети со всей страны, есть школьники из Казани,
Там ему продемонстрировали процесс синтеза комплексных соединений переходных металлов. Путин интересовался, достаточно ли в лаборатории оборудования. По словам преподавательницы, модульное оборудование класса дает широчайшие возможности для индивидуальной и групповой работы. Кроме того, класс оборудован мультимедийной доской, мобильными мойками, вытяжкой
Президент также заглянул в лабораторию, где в процессе обучения «соединяется» химия и искусство. На занятиях ученики занимаются созданием керамических ваз и в процессе изучения материаловедения создают новые кристаллические глазури. С одной стороны, такие покрытия позволяют делать поверхность керамики более прочно, а с другой дают художественный эффект, создавая яркие и неповторимые узоры. Президент с интересом осмотрел несколько представленных образцов. Кроме того, ему продемонстрировали как с помощью 3D-печати на керамике ученики могут декорировать уже готовую гончарную продукцию. В частности, на блюдо из костяного фарфора с помощью специально разработанного учениками состава был нанесен определенный узор.
Осмотрев новый корпус, Путин коротко поприветствовал учащихся направления «Наука» и стажеров образовательного центра «Сириус» — победителей международных олимпиад 2018−2019 года. Ребята поджидали президента в специальной лекционной аудитории, построенной по принципу небольшого амфитеатра и оборудованной сенсорным видеоэкраном.