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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Путин посетил новый корпус «Школа» в центре «Сириус»

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новый корпус «Школа» на территории кампуса образовательного центра «Сириус».

Источник: РИА "Новости"

Здание представляет собой стеклянную сферу с расположенным по центру двором-атриумом, где воспитанники центра могут собираться на вечерние неформальные встречи, научные дискуссии, проводить занятия на свежем воздухе и обсуждать итоги дня, расположившись под тенью раскидистого дерева. Здесь же подчас репетируют дети, которые проходят обучение в «Сириусе» по творческим направлениям, так как в атриуме уникальная акустика. Центр окружает зеленый парк, где специально для детей организованы спортивные площадки для игры в теннис и волейбол, стоят столы для пинг-понга.

В будущем, как рассказала глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, неподалеку появятся еще два похожих корпуса.

На мультимедийном экране Шмелева представила президенту презентацию о планах расширения центра. По ее словам, к декабрю 2020 года появится еще один корпус «Спорт», а к декабрю 2021 года — корпус «Искусство». Она уточнила, что в них появится 25-метровый бассейн и концертный зал.

Источник: РИА Новости
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В целом здание «Школы» включает в себя большой учебно-исследовательский комплекс. В него входит 10 лабораторий для практикумов, цифровая естественно-научная лаборатория, учебный комплекс по сканирующей зондовой микроскопии с вакуумно-плазменной установкой, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий. На втором этаже расположены многофункциональные трансформируемые аудитории, каждую из которых в случае необходимости благодаря использованию мобильных перегородок можно превратить в уютный класс, проектную зону, просторный лекционный зал или камерное помещение для индивидуальной работы.

Путин заглянул в кабинет физики, а также в химическую лабораторию, где во время его визита проходили лабораторные занятия. В кабинете физики преподаватель рассказал президенту, что занимается подготовкой старшей группы юниоров. «Это ребята, которым на конец года (учебного) не должно быть больше 15 лет, это главное условие Олимпиады», — пояснил он. Он отметил: «Ребята, собравшиеся в аудитории, будут соревноваться по физике, химии и биологии на предстоящей Олимпиаде в Катаре, а часть из них поедет на олимпиаду стран СНГ. Каждый из детей должен в трех предметах ориентироваться».

Источник: РИА "Новости"
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Преподаватель посетовал, что в этой возрастной категории достаточно сложно собрать команду, «поскольку мы набираем с заключительного этапа (подготовки), и многие дети уже “старые”, им 16 лет, не годятся». По словам учителя, в его нынешней группе собрались дети со всей страны, есть школьники из Казани, Санкт-Петербурга, Долгопрудного и т. д. Все они победители этапов всероссийской Олимпиады. Путин пожелал детям удачи на предстоящих соревнованиях и направился в химическую лабораторию.

Там ему продемонстрировали процесс синтеза комплексных соединений переходных металлов. Путин интересовался, достаточно ли в лаборатории оборудования. По словам преподавательницы, модульное оборудование класса дает широчайшие возможности для индивидуальной и групповой работы. Кроме того, класс оборудован мультимедийной доской, мобильными мойками, вытяжкой и т. д.

Ученики имеют возможность проводить опыты и измерения любой сложности. При этом компьютерное оснащение класса позволяет наблюдать за результатами их работы в режиме онлайн не только учителю, но и всему классу.
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Президент также заглянул в лабораторию, где в процессе обучения «соединяется» химия и искусство. На занятиях ученики занимаются созданием керамических ваз и в процессе изучения материаловедения создают новые кристаллические глазури. С одной стороны, такие покрытия позволяют делать поверхность керамики более прочно, а с другой дают художественный эффект, создавая яркие и неповторимые узоры. Президент с интересом осмотрел несколько представленных образцов. Кроме того, ему продемонстрировали как с помощью 3D-печати на керамике ученики могут декорировать уже готовую гончарную продукцию. В частности, на блюдо из костяного фарфора с помощью специально разработанного учениками состава был нанесен определенный узор.

Осмотрев новый корпус, Путин коротко поприветствовал учащихся направления «Наука» и стажеров образовательного центра «Сириус» — победителей международных олимпиад 2018−2019 года. Ребята поджидали президента в специальной лекционной аудитории, построенной по принципу небольшого амфитеатра и оборудованной сенсорным видеоэкраном.

Запись выступления Владимира Путина на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех»
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