Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке

«Я покидаю пост посла Соединенных Штатов 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения (сенатом США — ИФ)», — говорится в заявлении посла.
«Я приложу все усилия для гладкой передачи полномочий, которая гарантирует: целям нашей внешней политики будет уделяться достаточно внимания», — отметил Хантсман.
Он также призвал Вашингтон учитывать и разногласия, и общие интересы с Россией. «В дальнейшем мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам. В то время как многое, что нас разделяет, противоречиво, у нас есть и общие интересы, которые нельзя игнорировать», — сообщил посол в письме.
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает, что Хантсман, который в 2005—2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.
Хантсман занимает должность посла США в России с октября 2017 года. В 1992—1993 годах Хантсман также занимал пост посла США в Сингапуре, в 2009—2011 годах — посла в Китае. С 3 октября 2017 года он является послом США в РФ.
Газета The Salt Lake Tribune принадлежит семье Хантсмана.