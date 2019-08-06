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19:00 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура сможет запрашивать зарубежные банки о счетах российских чиновников

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Генпрокуратура России будет самостоятельно направлять запросы в иностранные банки, чтобы узнавать о счетах российских чиновников. Об этом сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве.

Источник: AP 2019

Там напомнили, что вступил в силу федеральный закон. Он дает Генпрокуратуре полномочия по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.

В надзорном ведомстве будут проверять, насколько соблюдается запрет, «отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Кроме того, Генпрокуратура может направлять запросы в иностранные банки через МВД РФ, Росфинмониторинг и ФНС России. Соответствующие соглашения заключены с этими государственными органами.

Кроме того, готовится соглашение о взаимодействии Генпрокуратуры и Центрального банка РФ при реализации этих полномочий.

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