22:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Дональд Трамп попал под расстрел
Президента США раскритиковали за неспособность предотвратить массовые убийства.
Массовые расстрелы стали на этих днях главной политической темой в США. Президент Дональд Трамп в среду, как ожидается, посетит
Города
Стрелка арестовали. Незадолго до этого он опубликовал в интернете «манифест», в котором описал свои националистические взгляды и рассказал, что пытается защитить США от «латиноамериканского вторжения». В ночь на воскресенье стрельба произошла также в центре Дейтона, в результате погибли девять человек. Нападавший был застрелен полицией. Примерно в это же время семь человек получили ранения в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины, преступник находится в розыске.
Комментируя в понедельник эти случаи, Дональд Трамп заявил:
«В один голос наша страна должна осудить расизм, фанатизм и идею о превосходстве белых».
Ответными политическими мерами, по словам господина Трампа, должны стать борьба с «фейковыми новостями» в СМИ и соцсетях, реформы законов о психическом здоровье (вплоть до введения нормы о лишении свободы больных), а также введение смертной казни за преступления, совершенные на почве нетерпимости.
После этого акции американских компаний, производящих видеоигры, обрушились на несколько процентов.
Перед выступлением в Вашингтоне глава государства также призвал республиканцев и демократов ввести «предварительные проверки биографических данных» покупателей оружия, а заодно вспомнил и о своем ключевом предвыборном обещании — выступил за принятие «крайне необходимой иммиграционной реформы». Об этом президент написал на своей странице в Twitter. При этом в самом выступлении об отмене права на свободное приобретение и ношение оружия, за что традиционно выступают представители Демократической партии, речи не шло. Единственное, что сказал президент, — это то, что «что-то должно быть сделано».
В ответ на главу государства обрушился шквал критики.
«Вы — настоящий идиот, если хотите использовать массовые расстрелы для продвижения законов, направленных против иммигрантов», — не стесняясь в выражениях, заявил
Даже некоторые республиканцы раскритиковали позицию, которую занял президент и лидер их партии. «Республиканская партия обеспечивает превосходство белых в нашей стране. Мне больно говорить это, но это правда», — написал в Twitter член Сената штата Небраска Джон Макколлистер. Сам господин Трамп критику в свой адрес отверг. «Я человек, наименее подверженный расизму. Уровень безработицы среди афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов достиг самой низкой отметки за всю историю Соединенных Штатов!» — написал он в Twitter.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Ъ» оценил положение президента Трампа как «крайне сложное». «Конечно, он выразил сожаление в связи с происшедшим, но ничего конкретного сказать не мог», — заявил эксперт. И предположил, что резких шагов по ограничению права на оружие от Дональда Трампа ждать не стоит.
Национальная стрелковая ассоциация, которая была одним из спонсоров президентской кампании Трампа, всегда поддерживала тесную связь с республиканской администрацией. Это важный спонсор, которого Трамп и в целом республиканцы скинуть со счетов не могут.
Марина Коваленко