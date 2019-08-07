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10:55 (мск), источник: РИА Новости

В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста из-за поездки Дмитрия Медведева на южные Курилы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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Накануне японского посла Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание на неприемлемость «протестов» по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории.

Суга сообщил, что посол в российском дипломатическом ведомстве заново разъяснил позицию Японии по южным Курилам.

Вместе с тем, генсекретарь напомнил, что переговоры между странами «нужно вести в тихой обстановке».

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«Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему», — заключил Суга.

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

Медведев: это наша земля. Это субъект Российской Федерации
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2 августа© Ньюстюб
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