10:55 (мск), источник: РИА Новости
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Токио не принял представлений российского МИД по поводу протеста
Накануне японского посла Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил внимание на неприемлемость «протестов» по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории.
Вместе с тем, генсекретарь напомнил, что переговоры между странами «нужно вести в тихой обстановке».
«Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему», — заключил Суга.
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.