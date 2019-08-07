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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным по телефону гибель четырех украинских военных в Донбассе.

Источник: РИА "Новости"
Я сегодня с утра, только что, разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел — ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей.
Владимир Зеленский
Президент Украины

По словам Зеленского, он также планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы «договориться о срочной встрече» в «нормандском формате». Кроме того, Зеленский заявил о готовности прервать свой сегодняшний визит в Турцию, если ситуация в Донбассе обострится.

Как отметил украинский президент, в беседе с Владимиром Путиным также были затронуты вопросы возвращения украинских заключенных, разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской. Однако других подробностей разговора Зеленский не стал раскрывать.

«Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально. И эти слова все превратились в определенные шаги. Я очень верю в это», —подытожил он.

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Ситуация в Донбассе

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР, украинские силовики за минувшие сутки трижды нарушили перемирие в Донбассе: ВСУ выпустили четыре мины, использовали гранатометы и стрелковое оружие.

В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов самопровозглашенной республики.

Однако, как накануне сообщило Минобороны Украины, в Донбассе зафиксировано два обстрела позиций ВСУ, в результате которых погибли четверо украинских силовиков. По версии украинских военных, ополченцы «девять раз нарушили режим прекращения огня», который действует с 21 июля.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, в свою очередь, заявил, что украинская сторона не оставит без внимания это «грубое нарушение перемирия».

После этого Зеленский провел совещание с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, некоторыми командующими Вооруженных сил и секретарем СНБО Данилюком.

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