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13:24 (мск), источник: Интерфакс

Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин в разговоре с позвонившим ему украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Российский президент отметил, что эти обстрелы приводят к жертвам среди мирного населения. В ходе разговора был сделан акцент на важности неукоснительного соблюдения введенного с 21 июля режима прекращения огня и разведения сил от линии разграничения.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», — отмечается в сообщении, поступившем в «Интерфакс».

Также обсуждалась активизация работы по возвращению удерживаемых лиц и перспективы взаимодействия в нормандском формате.

По данным Киева, с начала действия 21 июля перемирия в Донбассе в результате обстрелов со стороны ополченцев были убиты шесть украинских военных, в том числе четверо — вчера. Кроме того, были ранены девять военнослужащих.

Первый разговор по телефону

Это второй телефонный разговор Путина с Зеленским с момента вступления последнего в должность президента Украины. Предыдущий разговор состоялся меньше месяца назад, 11 июля, также по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, а также перспективы переговоров в нормандском формате.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор продолжался порядка 20 минут и носил «достаточно прагматичный характер».

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