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02:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывший президент Киргизии ушел в оборону

Попытавшиеся задержать Алмазбека Атамбаева силовики столкнулись с яростным сопротивлением.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Политическая борьба в Киргизии в среду переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В течение дня из родного села экс-президента поступала противоречивая информация о его судьбе и ходе спецоперации. Конфликт вылился в вооруженное противостояние, несмотря на то что в ходе недавней встречи в Москве президент РФ Владимир Путин пытался убедить Алмазбека Атамбаева помириться с действующим президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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Главное противостояние развернулось не в столице Киргизии, а в родном селе бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кой-Таш, расположенном вблизи Бишкека. Прибывшее туда спецподразделение Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предприняло попытку ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого 27 июня парламент страны лишил неприкосновенности и статуса экс-президента.

Бывший глава государства подозревается в махинациях с земельными участками, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, противозаконных поставках угля на эту же ТЭЦ, незаконном строительстве дома в селе Кой-Таш, а также противоправном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Правоохранительные органы начали процедуру привлечения господина Атамбаева к уголовной ответственности, но он трижды не явился на допрос. Экс-президент неоднократно давал понять, что не намерен сотрудничать со следствием, и заявлял о том, что подвергается политическому преследованию.

В этой ситуации действия силовиков больше походили на антитеррористическую операцию: применившие светошумовые гранаты и резиновые пули участники спецоперации в течение нескольких часов пытались проникнуть в хорошо укрепленную резиденцию Алмазбека Атамбаева и арестовать его.

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Операция не стала для киргизских силовиков легкой прогулкой.

Сотни сторонников экс-президента, большинство из которых жители его родного села, заняли круговую оборону дворца, поджигая покрышки, строя баррикады из спиленных деревьев и отбиваясь от спецназовцев камнями.

В течение всего дня с места событий из разных источников поступала крайне противоречивая информация, не позволявшая достоверно установить, что же на самом деле происходит в селе Кой-Таш. Тем более что там перестали работать интернет и телефонная связь.

В соцсетях появились сообщения о том, что сторонники Алмазбека Атамбаева заставили часть спецназовцев сдаться. Вечером в Минздраве Киргизии сообщили: один сотрудник спецназа скончался от полученных ранений. Пострадали по состоянию на вечер среды по крайней мере 36 человек, включая журналиста агентства 24.kg, юриста господина Атамбаева и одного из бывших депутатов парламента.

Примечательно, что в конце июля, всего за две недели до событий в Кой-Таше, Алмазбек Атамбаев совершил блицпоездку в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Детали беседы не разглашаются, но по ее итогам Владимир Путин заявил о необходимости «объединиться вокруг действующего президента» Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Однако примирить враждующие стороны Москве так и не удалось. По мнению опрошенных «Ъ» киргизских экспертов, решающим фактором, подтолкнувшим власти к началу уголовного преследования господина Атамбаева, стали не выдвинутые против него обвинения в коррупции и многочисленных экономических преступлениях, а подготовка к митингу оппозиции, намеченному на 3 сентября в центре Бишкека. По замыслу организаторов это должно быть не мирное выражение протеста — сторонники Алмазбека Атамбаева не скрывают, что готовы совершить третью революцию и сместить действующую власть.

Сам господин Атамбаев на регулярных вечерних пресс-конференциях в своем доме в селе Кой-Таш неоднократно намекал на то, что избранные власти Киргизии не устраивают ни его, ни его соратников.

«Эти события были ожидаемы», — пояснил «Ъ» сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. По его мнению, Атамбаев вышел за рамки правового поля, когда трижды проигнорировал вызовы на допрос и заявил, что никаких показаний давать не намерен. Более того, он предупреждал, что у него хватит оружия, чтобы не допустить своего задержания. «Экс-президент целенаправленно формировал вокруг себя радикально настроенную толпу. Его родовое село даже стали называть Кой-Ташская народная республика (КНР-2). В этой ситуации у властей появились основания считать, что это не просто мирные собрания сторонников, а подготовка вооруженного подполья», — отметил Игорь Шестаков.

В свою очередь, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что эскалация конфликта между бывшим и нынешним президентами может привести к резкому обострению ситуации в стране в целом. «Ответственность за случившееся несут обе стороны, — заявил “Ъ” господин Дубнов.— Экс-президента Атамбаева лишали неприкосновенности очень поспешно, с нарушением всех возможных процедур. Это и дало ему возможность сопротивляться. Штурм резиденции тоже вызывает много вопросов — судя по всему, Атамбаева не предупредили о последствиях и не дали возможности вывести хотя бы женщин».

«Теперь последствия не может предугадать никто — может дойти до полномасштабного противостояния кланов», — заявил господин Дубнов.

И добавил: «Киргизия наступает на те же грабли, что в 2005 или 2010 году, когда в стране происходили революции».

Сергей Строкань; Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев

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