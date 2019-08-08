02:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бывший президент Киргизии ушел в оборону
Попытавшиеся задержать Алмазбека Атамбаева силовики столкнулись с яростным сопротивлением.
Политическая борьба в Киргизии в среду переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции
Главное противостояние развернулось не в столице Киргизии, а в родном селе бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Правоохранительные органы начали процедуру привлечения господина Атамбаева к уголовной ответственности, но он трижды не явился на допрос.
В этой ситуации действия силовиков больше походили на антитеррористическую операцию: применившие светошумовые гранаты и резиновые пули участники спецоперации в течение нескольких часов пытались проникнуть в хорошо укрепленную резиденцию Алмазбека Атамбаева и арестовать его.
Операция не стала для киргизских силовиков легкой прогулкой.
В течение всего дня с места событий из разных источников поступала крайне противоречивая информация, не позволявшая достоверно установить, что же на самом деле происходит в селе
В соцсетях появились сообщения о том, что сторонники Алмазбека Атамбаева заставили часть спецназовцев сдаться. Вечером в Минздраве Киргизии сообщили: один сотрудник спецназа скончался от полученных ранений. Пострадали по состоянию на вечер среды по крайней мере 36 человек, включая журналиста агентства 24.kg, юриста господина Атамбаева и одного из бывших депутатов парламента.
Примечательно, что в конце июля, всего за две недели до событий в
Однако примирить враждующие стороны Москве так и не удалось. По мнению опрошенных «Ъ» киргизских экспертов, решающим фактором, подтолкнувшим власти к началу уголовного преследования господина Атамбаева, стали не выдвинутые против него обвинения в коррупции и многочисленных экономических преступлениях, а подготовка к митингу оппозиции, намеченному на 3 сентября в центре Бишкека. По замыслу организаторов это должно быть не мирное выражение протеста — сторонники Алмазбека Атамбаева не скрывают, что готовы совершить третью революцию и сместить действующую власть.
«Эти события были ожидаемы», — пояснил «Ъ» сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. По его мнению, Атамбаев вышел за рамки правового поля, когда трижды проигнорировал вызовы на допрос и заявил, что никаких показаний давать не намерен. Более того, он предупреждал, что у него хватит оружия, чтобы не допустить своего задержания. «Экс-президент целенаправленно формировал вокруг себя радикально настроенную толпу. Его родовое село даже стали называть
В свою очередь, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что эскалация конфликта между бывшим и нынешним президентами может привести к резкому обострению ситуации в стране в целом. «Ответственность за случившееся несут обе стороны, — заявил “Ъ” господин Дубнов.—
И добавил: «Киргизия наступает на те же грабли, что в 2005 или 2010 году, когда в стране происходили революции».
Сергей Строкань; Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев