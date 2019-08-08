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09:47 (мск), источник: РИА Крым

Старая песня о Крыме: Эрдоган заявил о непризнании воссоединения полуострова с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, сообщает РИА Новости.

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в среду в Анкаре Зеленский провел встречу с представителями украинской и крымско-татарской диаспор Турции, в ходе которой выразил убеждение в том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины.

Кроме того, он призвал представителей диаспор возвращаться в страну, чтобы «развивать родину».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва много раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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