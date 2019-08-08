Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18:31 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ назвали агиткой публикацию Госдепом США призыва выйти на улицы Москвы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Факт публикации 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter подробной информации о местах и времени сбора, а также маршрута несанкционированной акции в Москве — пример явной агитации. Об этом заявил в четверг начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Наиболее актуальным и вопиющим примером вмешательства стала ретрансляция призывов, а по сути агитация Западом участвовать в несанкционированных акциях. 2 августа на официальном Twitter-аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента США была размещена карта с указанием времени, маршрута и места сбора участников акции, — сказал он. — Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться».

По словам Тимохова, в целом для стран Запада такая линия поведения в отношении России стала нормой, тогда как аналогичная бурная реакция на внутриполитические события соседних стран никогда не проявлялась. Он также назвал претенциозной и юридически необоснованной критику действий правоохранительных органов России.
Читайте также
Россия прокомментировала план США по борьбе с влиянием Кремля

«Среди стран-авторов все те же США, Великобритания, Франция, Германия, Латвия и прочие партнеры США. Понятно, что комментарии по поводу непропорциональности применения силы — это образцовая демагогия, привычное для Запада лицемерное применение двойных стандартов, поскольку юридического определения пропорциональности применения силы попросту не существует и неясно, каким образом рассуждения на эти темы стали в сфере компетенции западных дипломатов», — подчеркнул начальник отдела МИД РФ.

«Мы за то, чтобы давать оценки, это можно и нужно делать. Но мы не замечаем аналогичного накала страстей при освещении западными столицами внутриполитических событий своих соседей», — указал он.

Омбудсмен прокомментировала иск о лишении прав родителей из-за действий на митинге
Во время загрузки произошла ошибка.
7 августа© Ньюстюб
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался полиции
Стала известна зарплата космонавтов в России
Названы самые грязные города России
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Тайсон заявил, что использовал мочу жены при допинг-тестах
Пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
Названы автомобили, которые удалось угнать менее чем за минуту Британские эксперты What Car? проверили семь популярных на местном рынке моделей автомобилей и выяснили, что почти все они уязвимы перед угонщиками
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Чудовище, а не ребенок 278
Забавные картинки 269
это лицо такое)))) 123
И Бог создал женщину - Брижит 89
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь