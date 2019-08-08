20:02 (мск), источник: Daily Storm
Зеленский на встрече с Варфоломеем отказался подписать невыгодную для Киева декларацию
Источник в УПЦ МП рассказал о причинах конфликта президента и предстоятеля Константинопольской церкви.
В Стамбуле состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Как сообщают украинские СМИ, на ней планировалось подписание итогового заявления, однако Зеленский отказался это делать.
«Документ, как и встречу, подготовил [заместитель главы офиса президента Вадим] Пристайко, который лоббирует интересы старой команды Порошенко и до сих пор действующего министра [иностранных дел] Климкина у Зеленского. В документе говорилось, что новый президент будет продолжать политику Порошенко. Но Зеленский отказался подписывать, так как он не хочет быть “вторым Порошенко”. И после этого, чтобы сохранить хорошую мину, команда Пристайко запустила информацию, что документ был малозначительным и декларативным», — рассказал Daily Storm источник в УПЦ МП.
Украинское отделение
В завершение встречи президент Украины поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины. «Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — заявил Зеленский.
В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию документ, согласно которому Вселенский патриархат признает независимость новой украинской церкви.
Процесс предоставления Украине автокефалии (церковной независимости) был запущен в середине октября Константинопольским патриархатом, который отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. РПЦ против предоставления Украине церковной независимости. Священный синод РПЦ после отмены действия указа 1686 года разорвал евхаристическое общение с Константинополем.