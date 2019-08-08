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20:02 (мск), источник: Daily Storm

Зеленский на встрече с Варфоломеем отказался подписать невыгодную для Киева декларацию

Источник в УПЦ МП рассказал о причинах конфликта президента и предстоятеля Константинопольской церкви.

Источник: Daily Storm

В Стамбуле состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Как сообщают украинские СМИ, на ней планировалось подписание итогового заявления, однако Зеленский отказался это делать. Би-би-си сообщает, что документ касался экологической тематики и носил декларативный характер.

Источник Daily Storm в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) рассказал, что документ был важным и обязывал Зеленского продолжать политику экс-президента Петра Порошенко в церковном вопросе, но новый лидер Украины отказался это делать.

«Документ, как и встречу, подготовил [заместитель главы офиса президента Вадим] Пристайко, который лоббирует интересы старой команды Порошенко и до сих пор действующего министра [иностранных дел] Климкина у Зеленского. В документе говорилось, что новый президент будет продолжать политику Порошенко. Но Зеленский отказался подписывать, так как он не хочет быть “вторым Порошенко”. И после этого, чтобы сохранить хорошую мину, команда Пристайко запустила информацию, что документ был малозначительным и декларативным», — рассказал Daily Storm источник в УПЦ МП.

Украинское отделение Би-би-си 8 августа сообщило со ссылкой на свои источники, что итоговое заявление, которое должны были подписать в Стамбуле, касалось экологических вопросов.

«Заявление в основном касалось экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют «зеленым патриархом», — говорится в сообщении Би-би-си.

В завершение встречи президент Украины поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины. «Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — заявил Зеленский.

В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию документ, согласно которому Вселенский патриархат признает независимость новой украинской церкви.

В УПЦ Московского патриархата и РПЦ в свою очередь заявили, что не признают ПЦУ как каноническую церковь. В РПЦ отметили, что подписанный в Стамбуле томос для Украины не обладает канонической силой.

Процесс предоставления Украине автокефалии (церковной независимости) был запущен в середине октября Константинопольским патриархатом, который отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. РПЦ против предоставления Украине церковной независимости. Священный синод РПЦ после отмены действия указа 1686 года разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

Варфоломей подписал томос, но Епифанию не отдал
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