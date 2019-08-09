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01:39 (мск), источник: РИА Новости

Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины. Об этом сообщается в публикации на официальной странице «Украэроруха» в Facebook.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что пилот самолета российского авиаперевозчика «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG, направлявшегося из итальянского города Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды.

Добавляется, что воздушное судно пробыло в небе над украинской территорией 26 минут.

В ведомстве уточнили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года.

Запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний действует с 2015 года. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.

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