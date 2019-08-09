Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет

Отмечается, что пилот самолета российского авиаперевозчика «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG, направлявшегося из итальянского города Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды.
Добавляется, что воздушное судно пробыло в небе над украинской территорией 26 минут.
В ведомстве уточнили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года.
Запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний действует с 2015 года. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.