07:19 (мск), источник: Интерфакс
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — В следственный изолятор спецслужбы поместили
«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — сообщил Слесарев.
Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. При этом сам