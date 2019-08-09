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11:14 (мск), источник: RTVi

Bellingcat: советники главы МВД Италии несколько раз приезжали в Москву, чтобы решить вопрос финансирования партии «Лига»

Издания Bellingcat, The Insider и BuzzFeed News провели совместное расследование и выяснили подробности того, как Россия финансировала итальянскую правую партию «Лига Севера». Советники ее лидера и нынешнего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини несколько раз приезжали в Россию, чтобы обсудить финансирование партии.

Источник: Reuters

Расследователи узнали, что советники Сальвини Джанлуки Савоини и Клаудио Д’Амико за последние два года часто летают в Москву. При этом, отметил The Insider, у них нет такого бизнеса в России, который бы требовал такие частые перелеты. Савоини, по данным изданий, за 2018 год летал в российскую столицу 14 раз.

Савоини и Д’Амико летали не только в Москву, но еще и в Чечню. В то же время, отметили издания, данных об этих поездках нет в базе данных «Мигрант». Это может значить, что российские власти либо удалили эти записи, либо пропускали итальянцев без паспортного контроля, предполагают расследователи.

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Частоту перелетов Савоини и Д’Амико журналисты изданий связывают со статьей итальянской газеты Fatto Quotidiano 2016 года. В ней рассказывалось о том, что Савоини в Париже получил €150 тысяч наличными от посланника марокканского короля Мухаммеда VI за лоббирование его интересов на европейском уровне. Издания предположили, что итальянец предпочитает получать наличные за лоббистские услуги, а это, с точки зрения журналистов, объясняет частые перелеты в Москву.

Кроме того, в июле итальянская газета Repubblica писала, что в октябре 2018 года Савоини также поговорил в Риме с российским крайне правым философом и идеологом Александром Дугиным. Последний известен как автор так называемой Четвертой политической теории, которую он продвигает как новую идеологию.

Repubblica отметила, что Савоини пообщался с Дугиным незадолго до встречи Сальвини, Савоини и чиновников из Кремля в московском отеле «Метрополь», записи которой попали к BuzzFeed News. Итальянцы, следует из расшифровки разговоров, пытались договориться о поставках нефти из России на сумму в $1,5 млрд, причем 4% от суммы должны были напрямую пойти на финансирование «Лиги Севера». После публикации прокуратура Италии объявила о проверке финансирования партии.

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