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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции призвали решить вопрос российских займов царских времен

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом пишет RT со ссылкой на запрос политика, направленный министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену.

Источник: РИА Новости

Через сто с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими.

Депутат утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

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Поэтому потомки инвесторов собираются выяснить, какие решения правительство может принять для того, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность», отметил депутат.

В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в которые в течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).

Некоторые вкладчики получили прибыль, однако остальные остались ни с чем, так как в 1918 году был принят Декрет «Об аннулировании государственных займов».

В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия рассчиталась с долгами времен Империи. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, этот договор окончательно решил вопрос на уровне правительств двух стран.

Однако в прошлом году СМИ сообщали, что сотни тысяч французов добиваются от России выплат по облигациям царских времен общей стоимостью около 30 миллиардов евро. Они аргументировали свои претензии тем, что «Россия далеко не банкрот».

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