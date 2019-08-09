13:17 (мск), источник: РИА Новости
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Ранее на сайте дипломатической миссии и в
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маршрут несогласованного властями митинга в публикациях был расписан буквально поминутно, а потом американское посольство активно комментировало его итоги. Кроме того, по ее словам, немецкие журналисты открыто призывали к участию в акции.
Захарова пообещала, что Россия доведет до американских и немецких властей информацию о том, как дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела страны.
В столице 14 июля, 27 июля и третьего августа прошли не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.