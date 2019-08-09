Китай посоветовал США «не совать нос» в дела Гонконга

В четверг канцелярия МИД КНР в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга. Комментируя это, Ортагус заявила журналистам, что «обнародование частной информации американских дипломатов, их фотографий, имен их детей — это не официальный протест». По ее словам, это то, что делают бандитские режимы.
Она не уточнила, где именно была обнародована информация об американских дипломатах и кому вменяется в вину ее распространение. При этом журналист попросила лишь озвучить реакцию США на позицию КНР.
«Официальному представителю госдепартамента сначала необходимо переосмыслить свои заявления и действия, а не обсуждать сообщения СМИ и под этим предлогом нападать с обвинениями на правительства других стран, выдавать черное за белое, валить с больной головы на здоровую, пытаясь прикрыть факты вмешательства США во внутренние дела Китая», — говорится в опубликованном заявлении Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что постоянное вмешательство американской стороны в дела Гонконга естественным образом вызвало крайнее возмущение китайского народа, в том числе и гонконгских соотечественников.
«Представитель госдепартамента США неожиданно представила вмешательство американских дипломатов во внутренние дела других стран обычной рутиной и более того осыпала их похвалами. Разве мир может быть спокоен, если США будут так действовать такими методами?» — добавила Хуа Чуньин.
Китайский дипломат вновь призвала американскую сторону уважать международное право и основополагающие принципы международных отношений, прекратить «совать нос» в дела Гонконга и вмешиваться во внутренние дела Китая.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными.