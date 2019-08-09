Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
14Прогулка по Марсу
13:58 (мск), источник: ТАСС

Берни Сандерс пообещал раскрыть информацию об НЛО в случае избрания президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пообещал раскрыть информацию об инопланетных формах жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО), если таковая имеется, в случае избрания президентом США на выборах 2020 года.

Источник: AP 2019

С таким заявлением он выступил в подкасте комика, телеведущего и комментатора поединков в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Рогана.

«Если вы будете избраны и узнаете хотя бы что-то об инопланетянах, если узнаете об НЛО, вы нам расскажете?» — спросил у политика ведущий. «Я вам так скажу — моя жена будет настаивать на том, чтобы я вам рассказал», — отшутился в ответ Сандерс.

Читайте также
Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»

Он подчеркнул, что его супруга Джейн не считает себя последователем теорий о существовании инопланетной жизни, однако зачастую пытается разузнать у него какую-нибудь секретную информацию. «Берни, что происходит, у тебя есть какой-нибудь доступ [к секретным материалам]?» — привел Сандерс слова супруги, отметив, что в настоящий момент у него нет доступа к такого рода данным.

«Так вы нам расскажете?» — настоял Роган. «Хорошо, знаете, что? Давайте расскажем об этом на этом шоу? Как насчет этого?» — согласился Сандерс.

Выборы президента США

Сенатор от Вермонта считается одним из лидеров в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Вместе с ним за эту возможность борются бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, экс-конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк, сенатор от Калифорнии Камала Харрис и другие политики.

В конце июня и июля они приняли участие в первых двух раундах теледебатов, при этом до конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов — в период с января по апрель 2020 года. Таким образом, цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании.

Во время загрузки произошла ошибка.

3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после — на национальный съезд, который пройдет 13—16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам
Почему Борис Ельцин назвал преемником Владимира Путина
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
Во Франции подняли вопрос о российских займах царских времен
Ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
В Омске на здании появилась капля, «разбивающая» бетон (фото)
Американский фотограф превратил мусор в произведения искусства
Здоровье
7 фраз о ПМС, которые нельзя говорить вслух Лучше порекомендуйте хорошего врача.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
Актер из «Друзей» превратился в затворника Мэттью Перри, по данным инсайдеров, перестал покидать нью-йоркский отель
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь