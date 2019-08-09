Берни Сандерс пообещал раскрыть информацию об НЛО в случае избрания президентом США

13:58 (мск), источник: ТАСС
С таким заявлением он выступил в подкасте комика, телеведущего и комментатора поединков в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Рогана
«Если вы будете избраны и узнаете хотя бы
Он подчеркнул, что его супруга Джейн не считает себя последователем теорий о существовании инопланетной жизни, однако зачастую пытается разузнать у него
«Так вы нам расскажете?» — настоял Роган. «Хорошо, знаете, что? Давайте расскажем об этом на этом шоу? Как насчет этого?» — согласился Сандерс.
Выборы президента США
Сенатор от Вермонта считается одним из лидеров в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Вместе с ним за эту возможность борются бывший
В конце июня и июля они приняли участие в первых двух раундах теледебатов, при этом до конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов — в период с января по апрель 2020 года. Таким образом, цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании.
3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после — на национальный съезд, который пройдет
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.