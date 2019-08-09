Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Как создавались шедевры
16:43 (мск), источник: РИА Новости

Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за смелость позвонить лидерам РФ и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.

Источник: РИА "Новости"

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил «повлиять на ту сторону», имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность.

Читайте также
Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта в Донбассе.

«Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран “нормандской четверки” для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные», — цитирует Тейлора агентство УНИАН.

По мнению дипломата, «украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях».

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
 Россию могут наказать 'за грубое невмешательство' в германские выборы
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам
Почему Борис Ельцин назвал преемником Владимира Путина
Кадыров ответил возмущенным его словами о Шамиле дагестанцам
Ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
Спутник НАСА сфотографировал супертайфун Лекима
В США медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли заставлять ребенка есть 199
Как часто вы покупаете новое из продуктов? 183
Месяц ливней звездных 150
Верите в экстрасенсов куда? Был ли у вас опыт обращения к экстрасенсам? 147
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь