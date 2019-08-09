Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил «повлиять на ту сторону», имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность.
Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта в Донбассе.
«Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран “нормандской четверки” для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные», — цитирует Тейлора агентство УНИАН.
По мнению дипломата, «украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях».