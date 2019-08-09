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17:00 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: партия Зеленского готова отдать оппозиции должность вице-спикера Рады

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готова отдать оппозиции должность вице-спикера Верховной рады, сообщает в пятницу издание «Украинская правда».

Источник: Reuters

«Партия “Слуга народа” готова отдать оппозиции три должности — вице-спикера, а также глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции», — говорится в сообщении издания.

По данным издания, партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и украинского музыканта Святослава Вакарчука «Голос» пока отказываются от позиции вице-спикера.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, на втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,82%.

Согласно предварительным данным ЦИК, «Слуга народа» получит более 240 мандатов в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.

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