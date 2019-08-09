17:00 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: партия Зеленского готова отдать оппозиции должность вице-спикера Рады
КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готова отдать оппозиции должность
«Партия “Слуга народа” готова отдать оппозиции три должности —
По данным издания, партия
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, на втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия
Согласно предварительным данным ЦИК, «Слуга народа» получит более 240 мандатов в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.