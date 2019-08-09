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17:32 (мск), источник: ТАСС

Памфилова пообещала «серьезные выводы» избиркомам по итогам текущей избирательной кампании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала сделать «серьезные выводы» относительно работы избирательных комиссий в РФ по итогам текущей избирательной кампании.

Источник: РИА "Новости"

«Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы внимательно собираем все материалы по этому поводу», — заявила она в пятницу на заседании Центризбиркома.

«Будет очень серьезный анализ после этой кампании, с серьезными выводами», — пообещала Памфилова.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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