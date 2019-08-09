Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
20:52 (мск), источник: ТАСС

Захарова: действия Японии не поставят под сомнение суверенитет РФ над южными Курилами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Действия Японии не могут изменить реальность и поставить под сомнение суверенитет России над южной частью Курильских островов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появление южных островов как японской территории на карте, опубликованной на сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Одновременно подчеркиваем, что никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — сказала она.

Захарова также отметила, что желание Токио политизировать Олимпийские игры 2020 года вызывает глубокое сожаление.

Следите за развитием темы Курильский вопрос
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Президент США Дональд Трамп ушел в отпуск
В Белом море заметили сборщика радиоактивных отходов
Новые взрывы на арсенале под Ачинском начались из-за молнии
Ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
В Омске на здании появилась капля, «разбивающая» бетон (фото)
США вернутся к применению цианидных бомб
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли заставлять ребенка есть 221
Как часто вы покупаете новое из продуктов? 203
Месяц ливней звездных 154
Верите в экстрасенсов куда? Был ли у вас опыт обращения к экстрасенсам? 132
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь