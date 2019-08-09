Захарова: действия Японии не поставят под сомнение суверенитет РФ над южными Курилами

Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появление южных островов как японской территории на карте, опубликованной на сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Одновременно подчеркиваем, что никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — сказала она.
Захарова также отметила, что желание Токио политизировать Олимпийские игры 2020 года вызывает глубокое сожаление.