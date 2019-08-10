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11:22 (мск), источник: ТАСС

Хаменеи раскритиковал американскую «сделку века» по Палестине

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. План США по урегулированию палестино-израильского конфликта, именуемый «сделкой века», обречен на провал. Такое мнение высказал в субботу руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Источник: AP 2019

«Сделка век» обречена на провал, — цитирует Хаменеи агентство IRNA. — Это уловка, к которой прибегают США и их приспешники, является преступлением против прав человека. Мы призываем всех принять участие в разгроме этого вражеского замысла.

22 июня Белый дом обнародовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется «сделкой века».

Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд при отсутствии немедленного политического решения проблемы. 25—26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

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