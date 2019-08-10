11:22 (мск), источник: ТАСС
Хаменеи раскритиковал американскую «сделку века» по Палестине
ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. План США по урегулированию
«Сделка век» обречена на провал, — цитирует Хаменеи агентство IRNA. — Это уловка, к которой прибегают США и их приспешники, является преступлением против прав человека. Мы призываем всех принять участие в разгроме этого вражеского замысла.
22 июня Белый дом обнародовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования
Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд при отсутствии немедленного политического решения проблемы.