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11:49 (мск), источник: Forbes

ВЦИОМ решил реже публиковать рейтинг спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту, сообщает РБК.

Источник: AP 2019

С августа данные открытого вопроса о доверии россиян к политикам (рейтинг «спонтанного доверия»), в том числе к президенту, будут обновляться раз в месяц, а не в неделю, сообщила изданию пресс-служба центра, отказавшись от дополнительных комментариев. При этом график публикации рейтинга с «закрытым вопросом» не изменится.

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Традиционно ВЦИОМ публикует рейтинг «спонтанного доверия» каждую пятницу. 9 августа данные не были обнародованы.

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30−34%. По замерам ВЦИОМ, рейтинг главы государства находится ниже 40% с июня 2018 года.

В конце мая ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте центра появился раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленным подходом к измерению. Респондентам предлагается ответить на вопрос «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?» с указанием имен. В списке политиков указаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. С 22 по 28 июля рейтинг Владимира Путина, по замерам ВЦИОМа, составлял 72,3%, 4 августа — 70,1%.

Незадолго до введения новой методики данные по ней показали, что Владимиру Путину доверяли лишь 30,5% опрошенных. Таким образом, уровень доверия Путину тогда обновил минимум с 2006 года, когда ВЦИОМ начал проводить такое исследование.

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