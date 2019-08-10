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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поздравил Медведчука с результатом его партии на выборах в Раду

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеграмме поздравил главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду Украины, сообщает пресс-служба ЕР.

Источник: AFP 2019

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, на втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,82%.

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«В качестве председателя всероссийской политической партии “Единая Россия” поздравляю Вас с весомым результатом, полученным партией “Оппозиционная платформа — За жизнь” на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Доверие, оказанное избирателями возглавляемой Вами партии, свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», — цитирует пресс-служба ЕР телеграмму Медведева.

Председатель «Единой России» также подтвердил готовность к продолжению активного взаимодействия по партийной линии, выразив убеждение в том, что это отвечает коренным интересам России и Украины.

В заключение Медведев пожелал Медведчуку, его коллегам по партии и всем «искренним сторонникам» развития российско-украинских отношений «счастья, благополучия и новых успехов».

Десятого июля в московском офисе «Единой России» прошла встреча Медведева с Медведчуком, а также с сопредседателями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем и членом политсовета партии Тарасом Козаком. В ходе встречи была достигнута договоренность о подготовке меморандума о межпартийном сотрудничестве.

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