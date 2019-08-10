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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган заявил о новой победе, которую Турция одержит в августе

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости. Турция одержит в августе новую историческую победу, заявил президент страны Тайип Эрдоган на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Источник: AP 2019

«Август в истории Турции всегда был месяцем побед… В числе последних событий можно отметить начатую Турцией в августе (2016 года) операцию “Щит Евфрата” в Сирии, благодаря чему удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна», — говорится в послании Эрдогана по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

Турецкий лидер ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.

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