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23:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден. Об этом РИА Новости рассказал военный источник.

Источник: Reuters

«Пояс безопасности», подчиняющийся ЮПС, получил контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной. Располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Отмечается, что президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал события в Адене переворотом.

Ранее йеменские сепаратисты, отделившиеся от признанных международным сообществом властей, захватили все правительственные военные лагеря в Адене. Разлад в военной коалиции произошел после недавней атаки на военный парад. Сепаратисты обвинили в произошедшем партию, связанную с изгнанным президентом. Саудовская Аравия, спонсирующая коалицию, призвала к перемирию и направлению усилий на разгром хуситов, в руках которых находится столица Сана и другие крупные города.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии. Их, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Другая сторона конфликта — войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Они базируются в Адене.

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