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02:41 (мск), источник: Известия

Американский дипломат назвал способ прекращения конфликта в Донбассе

Единственным способом прекратить вооруженный конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса. Такое мнение выразил временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор.

Его заявление опубликовано в Twitter «Голоса Америки».

Тейлор отметил, что разрешить ситуацию на юго-востоке Украины хотят все стороны, в том числе США.

При этом он выразил уверенность в том, что окончательное решение якобы остается за Москвой.
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«Наша задача при этом — продолжать переговоры и усиливать давление на Россию», — добавил он.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители юго-востока Украины отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а новые украинские власти начали военную операцию против своих же граждан.

При этом Киев и его западные партнеры винят в сложившейся ситуации Москву. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к соблюдению Минских договоренностей, предусматривающих прекращение боевых действий в Донбассе.

10 августа в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об угрозе нового витка конфликта в Донбассе.

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