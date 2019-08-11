Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
18Новая волна паводков в Иркутской области
08:19 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР заявила о проведении испытаний «нового оружия»

10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.

Источник: AP 2019

По данным агентства, Ким Чен Ын решил приступить к испытаниям «немедленно» после того, как получил доклад о новых разработках. Во время пуска он поднялся на наблюдательный пункт и руководил процессом.

В этот же день, 10 августа, Южная Корея заявила, что КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря.

Напомним, 6 августа Северная Корея провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын, который заявил, что предупредил таким образом «власти США и Южной Кореи, проводящие совместные военные учения». Предыдущие запуски произошли 31 июля, 1 и 2 августа. КНДР считает, что Южная Корея виновата в эскалации напряженности.

Читайте также
 Путин объяснил Зеленскому, что нужно сделать
Белоруссия не хочет подпрыгивать: что ждет Лукашенко
Дипломат США назвал способ прекращения конфликта в Донбассе
Дворник в Подмосковье задолжала почти 2 млрд рублей
Что стоит за мифом Анатолия Кашпировского
Стали известны подробности ДТП с Tesla на МКАД
Названы богатейшие семьи мира
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов
Байлз впервые в мире сделала двойное сальто назад и три винта
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь