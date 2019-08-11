МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

В сообщении на сайте ведомства подчеркивается, что эта поездка является «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.
«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие “визиты” как “обычные” внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — заявили в украинском МИДе. В сообщении отмечается также, что подобные визиты являются «пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права».
Накануне Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора города Михаил Развожаев. Путин подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля.
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