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14:57 (мск), источник: ТАСС

В Совфеде заявили, что зарубежные силы через YouTube манипулировали митингующими в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сенатор Андрей Климов подчеркнул, что люди «ни с того ни с сего» начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались.

Источник: РИА "Новости"

Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом говорится в заявлении председателя временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, поступившем в воскресенье в ТАСС.

«В частности, по полученной нами информации на 10 августа наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве», — подчеркнул сенатор. «Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, — уточнил он. — Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов».

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