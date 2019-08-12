Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что стоит за мифом Анатолия КашпировскогоАнатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Фоторепортажи
18Новая волна паводков в Иркутской области
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
09:22 (мск), источник: Известия

ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса

Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей и готов принять меры — вплоть до непризнания соответствующих документов.

Источник: РИА "Новости"

Подразделения Еврокомиссии (ЕК) совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, итоговое решение будет оставаться за странами — членами Евросоюза.

Однако Латвия и Литва уже заявили о своих радикальных намерениях в отношении этих документов.

Министерства иностранных дел твердо намерены отказывать владельцам российских паспортов в шенгенских визах.

В свою очередь в Москве отреагировали на подобные действия и назвали такую позицию лицемерной.

Российские представители обратили внимание на то, что подобные меры принимаются исключительно из геополитических интересов.

Читайте также
Виктор Медведчук о мирном плане для Донбасса и встрече с Владимиром Путиным
Во время загрузки произошла ошибка.
23 июля© Ньюстюб
 Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов
Из миллионов и палок: десятки сирот в Бурятии получили аварийное жилье
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Под Красноярском в палатке у реки нашли тела четырех человек
Средний чек в магазинах упал до минимума
На Камчатке около 70 медведей заблокировали туристическую тропу
Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом
Россияне заявили о необходимости удвоения зарплат
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Еще один автопроизводитель перестал собирать машины в России Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР
Кино
Сергей Безруков показал себя в образе тренера: кадры со съемок Актер рассказал о работе над спортивной драмой «Мистер Нокаут»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Единственный ребенок в семье. 377
Анорексия 205
Как общаться с матерью, которая постоянно строит из себя жертву? 132
Маме было скучно....Или дело.было в Гатчине.. 122
Леди
Титул «Миссис Россия 2019» завоевала жительница Геленджика Победа в главном конкурсе дает право представлять страну на международном телеконкурсе «Миссис Земной шар».
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь