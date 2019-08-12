ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса

Подразделения Еврокомиссии (ЕК) совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов.
Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, итоговое решение будет оставаться за странами — членами Евросоюза.
Однако Латвия и Литва уже заявили о своих радикальных намерениях в отношении этих документов.
Министерства иностранных дел твердо намерены отказывать владельцам российских паспортов в шенгенских визах.
В свою очередь в Москве отреагировали на подобные действия и назвали такую позицию лицемерной.
Российские представители обратили внимание на то, что подобные меры принимаются исключительно из геополитических интересов.